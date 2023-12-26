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ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен

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Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.
ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Bahdanovich

«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в октябре 2023 года компании подняли оптово-отпускные цены на куриные яйца от 31 до 40% в сравнении с сентябрём при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

Ранее глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал основную причину роста цен на мясо кур и яйца в России. По его словам, такая ситуация — следствие значительного увеличения спроса на эти продукты как на наиболее доступный белок.

Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.

Президент России Владимир Путин в шутку попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца.

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