RT в Telegram
Подпишись

Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца

Короткая ссылка
Белоруссии следовало бы не жадничать и поставить в Россию партию куриных яиц. Об этом президента республики Александра Лукашенко в шутку попросил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel / Kremlin Pool

Выступая 25 декабря на проходящем в Санкт-Петербурге саммите Высшего Евразийского экономического совета, Лукашенко заявил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства.

Лукашенко добавил, что республика сама покрывает внутренние потребности в таких продуктах, как зерно, свинина, мясо птицы, молоко, овощи, растительное масло, а также куриные яйца.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — шутливо ответил ему Путин, чем вызвал у белорусского коллеги улыбку.

Ранее президент России заявил, что валовой внутренний продукт страны по итогам 2023 года вырастет на 3,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить