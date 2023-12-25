Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца

Белоруссии следовало бы не жадничать и поставить в Россию партию куриных яиц. Об этом президента республики Александра Лукашенко в шутку попросил глава российского государства Владимир Путин.

Выступая 25 декабря на проходящем в Санкт-Петербурге саммите Высшего Евразийского экономического совета, Лукашенко заявил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства.

Лукашенко добавил, что республика сама покрывает внутренние потребности в таких продуктах, как зерно, свинина, мясо птицы, молоко, овощи, растительное масло, а также куриные яйца.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», — шутливо ответил ему Путин, чем вызвал у белорусского коллеги улыбку.

Ранее президент России заявил, что валовой внутренний продукт страны по итогам 2023 года вырастет на 3,5%.