Абрамченко: цены на яйца в России стабилизируются после Нового года

Цены на яйца в России стабилизируются после Нового года — сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, но предпосылок для него нет.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По её словам, дефицита яиц в России нет и не будет.

«А с учётом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала вице-премьер.

Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.

Позже ФАС выявила нарушения в ценообразовании куриных яиц в Волгоградской области.