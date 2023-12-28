Абрамченко: цены на яйца в России стабилизируются после Нового года
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.
По её словам, дефицита яиц в России нет и не будет.
«А с учётом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала вице-премьер.
Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.
Позже ФАС выявила нарушения в ценообразовании куриных яиц в Волгоградской области.