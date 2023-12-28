RT в Telegram
Подпишись

Абрамченко: цены на яйца в России стабилизируются после Нового года

Короткая ссылка
Цены на яйца в России стабилизируются после Нового года — сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, но предпосылок для него нет.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По её словам, дефицита яиц в России нет и не будет.

«А с учётом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала вице-премьер.

Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.

Позже ФАС выявила нарушения в ценообразовании куриных яиц в Волгоградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить