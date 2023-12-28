ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц
Информация об этом появилась на сайте службы.
Речь идёт об ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное».
Отмечается, что в отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения.
В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.
Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.
Также глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал снижение цен на яйца и курятину в России в следующем году.