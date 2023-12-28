RT в Telegram
Подпишись

ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба России в декабре зафиксировала повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в Волгоградской области на 45-100% по сравнению с октябрём.

Информация об этом появилась на сайте службы.

Речь идёт об ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное».

Отмечается, что в отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС России возбудила четыре дела против производителей яиц из-за роста цен.

Также глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал снижение цен на яйца и курятину в России в следующем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить