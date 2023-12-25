RT в Telegram
Подпишись

Набиуллина: рост цен на яйца стал одним из параметров ускорения инфляции

Короткая ссылка
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на яйца является одним из параметров ускорения инфляции в России.
Набиуллина: рост цен на яйца стал одним из параметров ускорения инфляции
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом она сказала в интервью РБК.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ рассказала, что вспомнила 2021 год, когда то один тип товаров резко дорожал, то другой и было искушение связать высокую инфляцию с каким-либо видом товаров.

По её словам, для этого есть общие причины, главным образом, — то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения.

Ранее правительство России решило отменить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т до 31 декабря 2024 года.

23 декабря Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс. штук.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить