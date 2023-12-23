Россия получила вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук из Азербайджана

Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Информацию об этом предоставил Россельхознадзор.

В сообщении ведомства отмечается, что 21 декабря через пункт пропуска Яраг — Казмаляр в Россию была ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 т для последующей продажи на внутреннем рынке.

«Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 т (612 тыс. штук) состоялась 19 декабря», — добавили в ведомстве.

Ранее министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнёв заявил, что квота на беспошлинный импорт яиц в Россию носит разовый характер.