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Россия получила вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук из Азербайджана

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Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Информацию об этом предоставил Россельхознадзор.
Россия получила вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук из Азербайджана
  • Gettyimages.ru

В сообщении ведомства отмечается, что 21 декабря через пункт пропуска Яраг — Казмаляр в Россию была ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 т для последующей продажи на внутреннем рынке.

«Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 т (612 тыс. штук) состоялась 19 декабря», — добавили в ведомстве.

Ранее министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнёв заявил, что квота на беспошлинный импорт яиц в Россию носит разовый характер.

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