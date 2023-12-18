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Круговой: цены растут, а зарплаты — нет, хлеб уже 100 рублей стоит

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Защитник «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал рост цен на продукты.
Круговой: цены растут, а зарплаты — нет, хлеб уже 100 рублей стоит
  • РИА Новости

«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. Да, сейчас всё растёт в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты — нет», — цитирует Кругового Metararings.ru.

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 18 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024 года.

«Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что главный скаут «Реала» следит за защитником «Зенита» Ренаном.

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