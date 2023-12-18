Круговой: цены растут, а зарплаты — нет, хлеб уже 100 рублей стоит

Защитник «Зенита» Даниил Круговой прокомментировал рост цен на продукты.

«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. Да, сейчас всё растёт в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты — нет», — цитирует Кругового Metararings.ru.

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 18 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024 года.

«Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что главный скаут «Реала» следит за защитником «Зенита» Ренаном.