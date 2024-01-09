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Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию выросли почти вдвое

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Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель вырос до 11,7 млн штук.
Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию выросли почти вдвое
  • Gettyimages.ru
  • © SafakOguz

«За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 млн штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое. С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 млн штук куриных пищевых яиц», — сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

Также 9 января вторая партия куриных яиц из Турции была ввезена в Россию.

29 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске магазин Витебской бройлерной птицефабрики и поручил ей поделиться куриными яйцами с Россией.

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