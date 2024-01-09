Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию выросли почти вдвое
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«За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 млн штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое. С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 млн штук куриных пищевых яиц», — сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.
Также 9 января вторая партия куриных яиц из Турции была ввезена в Россию.
29 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске магазин Витебской бройлерной птицефабрики и поручил ей поделиться куриными яйцами с Россией.