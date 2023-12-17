«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Бетисом» в Примере

«Реал Сосьедад» и «Бетис» не смогли выявить победителя в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник баскской команды Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле 59 минут. Экс-хавбек московского «Динамо» не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Бетис» (27) располагается на седьмой строчке.

Ранее директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что Захарян способен в будущем помочь «Реал Сосьедад» добиться больших успехов на европейской арене.