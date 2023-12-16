Корнаухов: «Реал Сосьедад» с Захаряном способен на многое в Лиге чемпионов

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов считает, что Арсен Захарян способен в будущем помочь «Реал Сосьедад» добиться больших успехов на европейской арене.

«Реал Сосьедад» смотрится здорово. То, что Захаряну доверяют место в стартовом составе в играх Лиги чемпионов, уже хорошо, просто ему нужна более быстрая адаптация в этом клубе», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

По его мнению, все лидеры испанской команды «находятся в большом порядке».

«Насколько их хватит бороться на два фронта — большой вопрос, но сейчас они способны на многое», — добавил Корнаухов.

«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы D. Захарян в сезоне-2023/24 в 16 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 18 декабря в Ньоне.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов.