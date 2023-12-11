Степанова: рада, что в российском спорте рулят женщины с твёрдым характером

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала решение российских гимнастов отказаться от участия на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Я рада, что в российском спорте рулят женщины с твёрдым характером. Я поддерживаю Вяльбе и Родионенко: или ехать и участвовать на равных условиях, или пусть идут норвежским лесом», — цитирует Степанову РИА Новости.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что российские гимнасты не будут участвовать на международных турнирах в тех условиях, которые выдвинули в Международном олимпийском комитете (МОК).

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Родионенко заявила, что гимнасты не поедут на Игры-2024 на условиях МОК.