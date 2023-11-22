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Трофей Игр Будущего покинул Ульяновск и отправился в Самару

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Кортеж с трофеем Игр Будущего продолжает своё путешествие по городам России.
Трофей Игр Будущего покинул Ульяновск и отправился в Самару
  • © Игры Будущего

С 21 по 22 ноября трофей побывал в Ульяновске на «Волга-Спорт-Арене», где его встречали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и российская фигуристка Камила Валиева.

На арене прошёл первый турнир по фиджитал-кёрлингу, который в будущем сможет стать официальной дисциплиной Игр Будущего. Также «буханка» заглянула на «Татьяна-Арену», где прошли соревнования «Двигайся в ритме фиджитал». Путь трофея из Казани в Ульяновск преодолела и капсула времени от БФ «Созвездие Добра», которая хранит пожелания именитых спортсменов будущим фиджитал-атлетам.

Следующей остановкой трофея станет Самара — кортеж прибудет туда 23 ноября.

Свой путь «буханка» начала 14 ноября 2023 года в Москве. Конечным пунктом прибытия будет Оренбург. 

Запуск капсулы с трофеем на МКС состоится 1 декабря на территории космодрома Байконур. Из космоса трофей вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее Валиева представила трофей Игр Будущего в Ульяновске.

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