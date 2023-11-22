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Валуев назвал попытки МОК запретить Игры дружбы «недостойным поведением»

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Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал попытки Международного олимпийского комитета (МОК) запретить Игры дружбы «недостойным поведением».
Валуев назвал попытки МОК запретить Игры дружбы «недостойным поведением»
  • РИА Новости

«Томас Бах — всего лишь чиновник надгосударственного комитета, который вопреки всем идеям олимпизма обвиняет Россию в политизированности процесса. Также он пытается путём давления на международные федерации помешать проведению Игр дружбы. Это недостойное поведение», — приводит слова Валуева РИА Новости.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения. 

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Валуев высказался о давлении МОК и WADA на спортивные федерации.

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