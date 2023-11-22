Валуев назвал попытки МОК запретить Игры дружбы «недостойным поведением»

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал попытки Международного олимпийского комитета (МОК) запретить Игры дружбы «недостойным поведением».

«Томас Бах — всего лишь чиновник надгосударственного комитета, который вопреки всем идеям олимпизма обвиняет Россию в политизированности процесса. Также он пытается путём давления на международные федерации помешать проведению Игр дружбы. Это недостойное поведение», — приводит слова Валуева РИА Новости.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Валуев высказался о давлении МОК и WADA на спортивные федерации.