Валуев: WADA и МОК — братья-близнецы
- РИА Новости
«WADA и МОК — братья-близнецы. Не удивляемся», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования.