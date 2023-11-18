Валуев: WADA и МОК — братья-близнецы

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о давлении Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на спортивные федерации.

«WADA и МОК — братья-близнецы. Не удивляемся», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования.