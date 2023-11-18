Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования

В пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«В настоящее время отсутствует утверждённая государствами формула финансирования WADA. Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объёме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объёме по решению российской стороны», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ организации, Россия должна заплатить $1,267 млн. У Белоруссии взнос составляет $46 тыс.

Также взносы не заплатили Грузия, Исландия и Монако.

В конце октября министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.

Ранее Колобков заявил, что МОК и WADA стараются оказывать давление на мировой спорт.