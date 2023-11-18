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Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования

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В пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования
  • РИА Новости

«В настоящее время отсутствует утверждённая государствами формула финансирования WADA. Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объёме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объёме по решению российской стороны», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ организации, Россия должна заплатить $1,267 млн. У Белоруссии взнос составляет $46 тыс.

Также взносы не заплатили Грузия, Исландия и Монако.

В конце октября министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.

Ранее Колобков заявил, что МОК и WADA стараются оказывать давление на мировой спорт.

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