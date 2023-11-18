Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования
- РИА Новости
«В настоящее время отсутствует утверждённая государствами формула финансирования WADA. Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года — в полном объёме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объёме по решению российской стороны», — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ организации, Россия должна заплатить $1,267 млн. У Белоруссии взнос составляет $46 тыс.
Также взносы не заплатили Грузия, Исландия и Монако.
В конце октября министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.
Ранее Колобков заявил, что МОК и WADA стараются оказывать давление на мировой спорт.