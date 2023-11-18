Колобков заявил, что МОК и WADA стараются оказывать давление на мировой спорт

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на давление Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на спортивные федерации.

«Действительно, эти организации сейчас оказывают определённое давление на мировой спорт, и замечу, что они даже не пытаются найти компромисс и никак не взаимодействуют с российской стороной, особенно WADA. Их агентство не является спортивной структурой, а его задачи являются в большей степени техническими и утилитарными. При этом они стали играть слишком весомую роль в тех областях, которые не входят в рамки их компетенций», — заявил Колобков RT.

Ранее Колобков посоветовал организаторам Игр дружбы пойти на контакт с WADA.