Колобков посоветовал организаторам Игр дружбы пойти на контакт с WADA

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о давлении Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на спортивные федерации.

«Насколько я понимаю, организация сообщила, что могут быть определённые последствия для тех спортсменов, которые планируют поучаствовать в соревнованиях, но не сказала, что конкретно их ожидает. Считаю необходимым для наших представителей разобраться сейчас в юридической стороне этого вопроса», — сказал Колобков RT.

По его словам, турниров в мире проводится много, и, безусловно, те из них, которые носят официальный статус, должны действовать в соответствии с кодексом WADA и на них обязаны брать допинг-пробы.

«Тут стоит пойти на контакт с организацией для выстраивания диалога или, как вариант, договориться с кем-то другим, кто имеет соответствующую аккредитацию», — отметил он.

По его мнению, WADA своими действиями идёт на откровенный конфликт.

«Организация, безусловно, идёт на определённый конфликт из-за своего вмешательства и выходит за рамки своих полномочий. Их основная задача — обеспечивать взятие допинг-проб на любых соревнованиях и приводить их в полное соответствие со своим кодексом», — добавил он.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет и WADA полагают, что больше половины мира приедет на Игры дружбы.