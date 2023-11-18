Журова: МОК и WADA полагают, что больше половины мира приедет на Игры дружбы

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова высказалась о давлении Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на спортивные федерации.

«Давайте рассмотрим такой пример: могут ли МОК и WADA оказать воздействие на ту же НХЛ? Там скорее ответят: а кто вы все такие? Становится очевидно, что сейчас существуют такие соревнования, которые находятся над этими организациями, где соревнуются лучшие спортсмены. Россия предложила свой формат соревнований — Игры дружбы — с хорошими призовыми и форматом для участия в них спортсменов из других стран, которые даже не мыслили о таком. Конечно, это будет неожиданностью для некоторых», — заявила Журова RT.

Депутат также ответила на вопрос, в чём заключается причина основных нападок на предстоящие Игры дружбы в России.

«МОК и WADA полагают, что больше половины мира приедет на Игры дружбы, которые, по их мнению, являются альтернативой для всех основных соревнований. Но наша страна не претендует на соревнование с Олимпиадой», — добавила она.

Ранее Журова назвала лукавством заявление WADA об отсутствии контактов с Россией по Играм дружбы.