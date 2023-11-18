Журова назвала лукавством заявление WADA об отсутствии контактов с Россией по Играм дружбы

Депутат Государственной думы России Светлана Журова отреагировала на угрозы Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении спортсменов, которые планируют участвовать в Играх дружбы.

«Можно сколько угодно грозить нашей стране, но у нас свои собственные соревнования. И как вообще данная ситуация относится к WADA? Что касается заявления организации по поводу отсутствия информации и контактов с российской стороной, то это всё лукавство. У них, безусловно, были эти данные, а теперь они нас отстранили. На Играх дружбы будут проводиться антидопинговые тесты, а если организация не хочет сотрудничать по надуманным причинам, это только её проблемы», — сказала Журова RT.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет и WADA оказывают давление на спортивные организации.