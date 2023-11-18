RT в Telegram
Подпишись

Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на спортивные организации

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал призыв директора департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года.
Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на спортивные организации
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. К сожалению, и сейчас МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом», — приводит слова Матыцина официальный Telegram-канал Министерства спорта.

По мнению министра, это противоречит ценностям мировой спортивной семьи, которые подразумевают под собой равное отношение ко всем её членам, свободу выбора, защиту интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в турнирах.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) пригрозили спортсменам последствиями в случае участия в Играх дружбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить