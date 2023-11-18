Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на спортивные организации

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал призыв директора департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года.

«Именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. К сожалению, и сейчас МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом», — приводит слова Матыцина официальный Telegram-канал Министерства спорта.

По мнению министра, это противоречит ценностям мировой спортивной семьи, которые подразумевают под собой равное отношение ко всем её членам, свободу выбора, защиту интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в турнирах.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) пригрозили спортсменам последствиями в случае участия в Играх дружбы.