Матыцин заявил, что МОК и WADA оказывают давление на спортивные организации
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«Именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. К сожалению, и сейчас МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом», — приводит слова Матыцина официальный Telegram-канал Министерства спорта.
По мнению министра, это противоречит ценностям мировой спортивной семьи, которые подразумевают под собой равное отношение ко всем её членам, свободу выбора, защиту интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в турнирах.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) пригрозили спортсменам последствиями в случае участия в Играх дружбы.