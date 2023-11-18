Матыцин отметил роль Китая в защите интересов российского спорта на международной арене

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о позиции Китая по защите интересов российского спорта на международной арене.

«Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй является самым спортивным послом в РФ. Хочу отметить вашу принципиальную позицию по защите интересов России на международной арене. Отстаивание позиции выступления только под российским флагом», — приводит слова министра спорта РФ ТАСС.

31 октября Матыцин посетил с рабочим визитом Китай. Министр спорта РФ пригласил делегацию КНР принять участие в Играх будущего и Играх БРИКС в Казани, а также посетить Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Матыцин заявил, что спорт в России воспитывает патриотизм.