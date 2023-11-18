RT в Telegram
Подпишись

Матыцин отметил роль Китая в защите интересов российского спорта на международной арене

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о позиции Китая по защите интересов российского спорта на международной арене.
Матыцин отметил роль Китая в защите интересов российского спорта на международной арене
  • РИА Новости

«Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй является самым спортивным послом в РФ. Хочу отметить вашу принципиальную позицию по защите интересов России на международной арене. Отстаивание позиции выступления только под российским флагом», — приводит слова министра спорта РФ ТАСС. 

31 октября Матыцин посетил с рабочим визитом Китай. Министр спорта РФ пригласил делегацию КНР принять участие в Играх будущего и Играх БРИКС в Казани, а также посетить Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Матыцин заявил, что спорт в России воспитывает патриотизм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить