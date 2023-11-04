Чернышенко: трендам, которые сейчас задаёт Россия, будут следовать во всём мире

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил с лекцией на просветительском марафоне «Знание.Первые» на открытии выставки-форума «Россия», где рассказал об инновациях в спорте, трендах и фиджитал-спорте.

«Во всех областях инновации напрямую связаны с технологиями и цифровизацией. Уверен, трендам, которые сегодня задаёт Россия, будут следовать многие страны мира. Мы уверенно идём в будущее, динамично развиваемся и продолжаем созидать, несмотря на западные санкции и противодействие недружественных государств», — заявил вице-премьер.

По его словам, турнир «Игры Будущего» учитывает интересы каждого, поэтому помимо массовых дисциплин — футбола, баскетбола и хоккея — фиджитализированы также и популярные у молодёжи скейтбординг и BMX.

«В России создана федерация фиджитал-спорта, действуют и 60 региональных отделений по всей стране. Только в этом году прошло более 240 соревнований по фиджитал-спорту, в том числе в рамках молодёжных мероприятий. В чемпионате по фиджитал-спорту приняли участие более 4,5 тыс. ваших сверстников из всех регионов России», — отметил он.

Международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» представлен на выставке отдельным стендом в павильоне Министерства спорта России. Кроме того, в рамках выставки проект «Игры Будущего» организует ряд активностей как на территории ВДНХ, так и в виртуальном пространстве.

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее Чернышенко заявил, что Игры Будущего соберут около 3 млрд просмотров.