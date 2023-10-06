Лучшие команды «Мира танков» выступят на Играх Будущего в Казани

Новая фиджитал-дисциплина на основе киберспортивного танкового онлайн-экшена «Мир танков» вошла в программу Игр Будущего.

Международный турнир по игре «Мир танков» станет частью вызова «Стратегия». Участников дисциплины в цифровой части ждут сражения в тактическом трёхмерном бою, а в физическом этапе состоится фиджитал-суперфинал — серия испытаний на выносливость и смекалку.

Участники февральских соревнований в Казани определятся по итогам отборочного турнира в ноябре и декабре 2023 года, а также две команды — по итогам квалификации и финала крупнейшего турнира «Легендарная семёрка» по онлайн-экшену.

Руководитель проекта «Игры Будущего» отметил, что «Мир танков» — не просто легендарная игра, созданная на постсоветском пространстве, но и серьёзный танковый симулятор, который требует от игроков навыков в стратегии и тактике, опыта командной работы, координации и взаимодействия.

Ранее десятые юбилейные Фиджитал Игры начались в Казани и пройдут с 5 по 22 октября.