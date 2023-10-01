Скопинцев очень ждёт вызова в национальную команду на октябрьский сбор

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев дал понять, что с нетерпением ожидает вызова в национальную команду России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Конечно, хочу получить вызов в октябре, я горю этим, жду. Если буду играть так, как играл, то буду приносить пользу клубу и сборной», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

По его словам, тренерскому штабу дают статистические данные всех претендентов в сборную.

«Поэтому они будут вызывать тех, кто готов физически проделать большой объём работы. Поэтому я сейчас конкретно за собой слежу. Но и нужно играть на максимуме, как это было до первого вызова», — добавил Скопинцев.

Скопинцев в сезоне-2023/24 в 11 матчах во всех турнирах забил один мяч. 26-летний игрок дебютировал за национальную команду 12 сентября во встрече с Катаром (1:1).

Сборная России сыграет товарищеский матч с Камеруном 12 октября.

ФИФА и УЕФА отстранила российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее Cкопинцев заявил, что у него были варианты перейти в «Удинезе», «Сассуоло» и «Дженоа».





