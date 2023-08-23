Траньков: Костомаров доказал, что невозможное возможно, вернувшись на лёд

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров доказал, что невозможное возможно.

«Могу сказать, что внутри он остался тем же жизнерадостным и жизнелюбивым человеком. Безусловно, для него это было приятно. В случае Ромы я бы не стал вообще ничего исключать, что он снова встанет на коньки. Он доказал, что невозможное возможно. Но всё зависит от его желания», — цитирует Транькова РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился эмоциями от выхода Костомарова на лёд.