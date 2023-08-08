В «Рубине» заявили о доверии к главному тренеру Рахимову

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Рашиду Рахимову.

«Мы продолжаем спокойно готовиться к следующим матчам. Конечно, выигрывать всегда лучше, чем проигрывать. Но никакой паники нет. Мы доверяем Рашиду Маматкуловичу», — цитирует Айбатова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» после трёх туров занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав два очка. В минувшем сезоне команда выступала в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может обратиться в ЭСК по эпизоду с нарушением Руслана Литвинова в матче с «Рубином».