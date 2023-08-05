«Спартак» может обратиться в ЭСК по эпизоду с нарушением Литвинова в матче с «Рубином»
- РИА Новости
«Судейство? Надо разбирать с экспертами. Я не понял, за что назначили штрафной в наши ворота, который привёл к голу. Не исключаю, что подадим в ЭСК по эпизоду», — цитирует Малышева «Матч ТВ».
«Спартак» в гостях разгромил «Рубин» (4:1). Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил штрафной за нарушение Литвинова. После его розыгрыша «Рубин» забил мяч.
«Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).
Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» показал хорошую реализацию голевых моментов в игре с «Рубином».