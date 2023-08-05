Узнать больше

«Спартак» может обратиться в ЭСК по эпизоду с нарушением Литвинова в матче с «Рубином»

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев не исключил, что красно-белые попросят экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрать эпизод с нарушением Руслана Литвинова.
«Спартак» может обратиться в ЭСК по эпизоду с нарушением Литвинова в матче с «Рубином»
  • РИА Новости

«Судейство? Надо разбирать с экспертами. Я не понял, за что назначили штрафной в наши ворота, который привёл к голу. Не исключаю, что подадим в ЭСК по эпизоду», — цитирует Малышева «Матч ТВ».

«Спартак» в гостях разгромил «Рубин» (4:1). Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил штрафной за нарушение Литвинова. После его розыгрыша «Рубин» забил мяч.

«Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» показал хорошую реализацию голевых моментов в игре с «Рубином».





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить