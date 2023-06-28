Лакерник: шансы на участие российских фигуристов в Гран-при почти никакие

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о решении организации не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

«Считаю, шансы почти никакие. Спортсмены распределены, все места заняты. До октября совет ISU не будет рассматривать вопрос о допуске россиян. Так что в целом этот вопрос можно считать закрытым», — цитирует Лакерника РИА Новости.

28 июня ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при.

12 июня ISU объявил, что ЧЕ-2024 пройдёт в литовском Каунасе. Турнир состоится с 8 по 14 января.

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, как заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на объявление нового места проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.