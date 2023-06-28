Экс-глава Всемирной медицинской ассоциации восхитился силой воли Костомарова

Бывший председатель Израильской медицинской ассоциации и экс-президент Всемирной медицинской ассоциации, профессор и врач Леонид Эйдельман с восхищением высказался о стойкости олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который начал заниматься на ножных протезах.

«Умеренные, дозированные и постепенные тренировки позволяют организму быстрее восстановиться. У него много силы воли, спорт — это его жизнь, поэтому немудрено, что он хочет вернуться к физической активности», — цитирует Эйдельмана РИА Новости.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно. По информации ТАСС, фигурист по-прежнему в реанимации. К протезированию рук пока ещё не приступали.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня спортсмен в социальных сетях выложил первое видео с тренировки на протезах.

Ранее сообщалось, как Дмитрий Губерниев прокомментировал восстановление Костомарова.