В «Локомотиве» уверены, что Дзюба выполнит условия для продления контракта до 2025 года

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выразил уверенность в том, что форвард Артём Дзюба сможет достичь целей для пролонгации соглашения с клубом ещё на один сезон.

«Зарплата Дзюбы повысилась ровно на то, на что он наиграл в этом сезоне. Он по-прежнему остается одним из тех людей, кто в российском футболе является лидером. Есть определённые условия по качеству, думаю, что он их достигнет», — цитирует Нагорных ТАСС.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как уход Дзюбы повлиял на атмосферу в раздевалке санкт-петербургской команды.