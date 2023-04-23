Нападающий «Краснодара» Кордоба заявил, что скучает по играм в еврокубках

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признался, что скучает по матчам на европейской арене.
Нападающий «Краснодара» Кордоба заявил, что скучает по играм в еврокубках
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«Конечно, я скучаю по таким матчам, потому что переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе. Сейчас, к сожалению, мы не можем там играть. Но мы настроены на то, чтобы продолжать отдавать всё лучшее «Краснодару», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

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