Врач: если срочно не спасти печень Костомарову, выжить ему будет практически невозможно

Врач Лев Авербах прокомментировал состояние здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Отказ печени — прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма — на короткий период или долгосрочный. Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно», — цитирует Авербаха Sport24.

Он также отметил, что у Костомарова произошла индивидуальная реакция на вирус на фоне ослабленного иммунитета. По его словам, этот случай — один на 100 тыс.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее врачи объяснили, зачем Костомарову ампутировали пальцы левой руки.