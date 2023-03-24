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Врач: если срочно не спасти печень Костомарову, выжить ему будет практически невозможно

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Врач Лев Авербах прокомментировал состояние здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Врач: если срочно не спасти печень Костомарову, выжить ему будет практически невозможно
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Отказ печени — прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма — на короткий период или долгосрочный. Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно», — цитирует Авербаха Sport24.

Он также отметил, что у Костомарова произошла индивидуальная реакция на вирус на фоне ослабленного иммунитета. По его словам, этот случай — один на 100 тыс.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее врачи объяснили, зачем Костомарову ампутировали пальцы левой руки.

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