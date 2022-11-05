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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров назвал «Зенит» гостеприимной командой

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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал выездную победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров назвал «Зенит» гостеприимной командой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» — гостеприимная команда: приняли нас хорошо. Все хотят обыграть «Зенит». Мы очень старались — у нас это получилось», — сказал Айдамиров «Чемпионату».

Таким образом функционер пошутил над выездной победой «Ахмата» над «Зенитом» в чемпионате России. До настоящего момента петербуржцы не проиграли ни одного домашнего матча в 2022 году.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что на данный момент его подопечные не готовы проводить весь сезон РПЛ без поражений.

 

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