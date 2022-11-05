Семак заявил, что «Зенит» пока не готов пройти без поражений весь сезон РПЛ
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«Статистические факторы? Это сопутствующие вещи. Это рекорды, дифирамбы, которые поются. Они отвлекают игроков. По поводу всех рекордов — наша задача выиграть чемпионат. Никто не думает о рекордах. На сегодня мы не готовы пройти весь сезон без поражений», — цитирует Семака «Чемпионат».
«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и лишь трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у сине-бело-голубых смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».
«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.
Ранее Семак заявил, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков был виновен во втором пропущенном голе во встрече с «Ахматом».