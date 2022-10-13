Девушка Гогричиани объяснила отсутствие публичных извинений футболиста

Кристин Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, объяснила отсутствие публичных извинений футболиста.

«Признать вину и публично извиниться передо мной Гогричиани отказывается, так как это сломает его карьеру. Гочу выгонят из «Балтики», если он признается во всём и попросит прощения публично», — приводит слова Куддус «Спорт-Экспресс».

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны игрока.

Позднее стало известно, что калининградский клуб отстранил Гогричиани от тренировок.

Ранее сообщалось, что девушка Гогричиани обратилась в полицию после избиения со стороны футболиста.