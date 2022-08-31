Призёр Олимпиады по боксу Бакши проведёт бой в сентябре в Москве
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Бой с участием 26-летнего спортсмена из Симферополя возглавит турнир по профессиональному боксу Wild Boxing 16 сентября в Москве. Поединки пройдут на арене Большого Московского цирка. Соперником российского боксёра станет Хуан Руис из Мексики, сообщили организаторы соревнований.
Также состоятся бои с участием Ивана Козловского, Павла Маликова, Олега Мисюры и Ольги Гуровой.
Козловского активно поддерживает Василий Вакуленко (Баста), личный тренер которого Андрей Ивичук выведет Ивана в ринг.
Бакши завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 75 кг. Он также является чемпионом мира.
Ранее мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил о желании провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.