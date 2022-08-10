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Бывший президент ФВСР Гусятников назвал большой потерей для сборной смену гражданства Яковлевым

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Заслуженный тренер России и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников прокомментировал смену велогонщиком Михаилом Яковлевым спортивного гражданства.
Бывший президент ФВСР Гусятников назвал большой потерей для сборной смену гражданства Яковлевым
  • Legion-Media
  • © Uk Sports Pics Ltd

«Это большая потеря для российской сборной, потому что Михаил очень талантлив. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям спринтеров из Нидерландов: они сильно опасаются его, ждут от него серьёзной конкуренции в будущем. Об этом заговорили в прошлом году, когда он только появился на чемпионате мира, а потом в Лиге чемпионов по велотреку. Яковлев был нашей надеждой на Игры-2024 сразу в двух дисциплинах — индивидуальном спринте и кейрине. А кроме того, мог выступить в командном спринте. Но поскольку участие в Олимпиаде для нас не просматривается, он принял такое решение», — сказал Гусятников в интервью RT.

Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал смену Яковлевым спортивного гражданства.

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