Бывший президент ФВСР Гусятников назвал большой потерей для сборной смену гражданства Яковлевым
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«Это большая потеря для российской сборной, потому что Михаил очень талантлив. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям спринтеров из Нидерландов: они сильно опасаются его, ждут от него серьёзной конкуренции в будущем. Об этом заговорили в прошлом году, когда он только появился на чемпионате мира, а потом в Лиге чемпионов по велотреку. Яковлев был нашей надеждой на Игры-2024 сразу в двух дисциплинах — индивидуальном спринте и кейрине. А кроме того, мог выступить в командном спринте. Но поскольку участие в Олимпиаде для нас не просматривается, он принял такое решение», — сказал Гусятников в интервью RT.
Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал смену Яковлевым спортивного гражданства.