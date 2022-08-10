Бывший президент ФВСР Гусятников назвал большой потерей для сборной смену гражданства Яковлевым

Заслуженный тренер России и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников прокомментировал смену велогонщиком Михаилом Яковлевым спортивного гражданства.

«Это большая потеря для российской сборной, потому что Михаил очень талантлив. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям спринтеров из Нидерландов: они сильно опасаются его, ждут от него серьёзной конкуренции в будущем. Об этом заговорили в прошлом году, когда он только появился на чемпионате мира, а потом в Лиге чемпионов по велотреку. Яковлев был нашей надеждой на Игры-2024 сразу в двух дисциплинах — индивидуальном спринте и кейрине. А кроме того, мог выступить в командном спринте. Но поскольку участие в Олимпиаде для нас не просматривается, он принял такое решение», — сказал Гусятников в интервью RT.

Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал смену Яковлевым спортивного гражданства.