С претензией на чемпионство: кто из российских боксёров претендует на мировые титулы в средних и лёгких категориях

Евгений Шведенко в июле проведёт поединок с Уильямом Скуллом, в случае победы в котором может стать обязательным претендентом на титул IBF во втором среднем весе. В свою очередь, уже сейчас в шаге от пояса находятся полусредневес Бахрам Муртазалиев и Давид Аванесян, а Магомед Курбанов может пополнить их компанию в том случае, если справится с экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой. Кто из россиян уже в ближайшее время может завоевать пояса в средних и лёгких дивизионах — в материале RT.

Павел Силягин, Евгений Шведенко, Асламбек Идигов (второй средний вес)

Талантливыми россиянами полон дивизион до 76,2 кг. Сразу трое боксёров входят в число сильнейших по мнению ведущих мировых организаций, но их дальнейшие перспективы кажутся туманными. Абсолютным чемпионом в данном весе является всё тот же Канело Альварес, а добиться права встретиться с ним и уж тем более взять верх представляется непосильной задачей. Как минимум в конкретный момент.

Тем не менее потенциал боксёров второго среднего веса из России огромен, что отмечают не только на родине, но и за рубежом. Так, экс-чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли высоко оценивал талант Силягина и ставил в один ряд со звёздным Дэвидом Бенавидесом.

А Шведенко может получить звание обязательного претендента по версии IBF уже в июле. Для этого ему нужно справиться с Уильямом Скуллом. И сделать это будет непросто. Мало того что кубинец не проиграл ни одной из 18 схваток, так ещё и россиянин не бился с декабря 2020-го. Ранее у него поочерёдно сорвались элиминаторы с Айдосом Ербосынулы, Владимиром Шишкиным и Калебом Труэксом (дважды).

Идигов же хоть и обладает самым впечатляющим рекордом среди соотечественников (21-0), но котируется несколько ниже. И причина в не самом высоком уровне оппозиции. Если Силягин и Шведенко успели подраться с крепкими Айзеком Чилембой и Наджибом Мохаммеди соответственно, то самым сильным противником в карьере Асламбека остаётся двукратный призёр Олимпиады Шерзод Хусанов. Правда, на момент боя узбек разменял пятый десяток.

Магомед Курбанов, Бахрам Муртазалиев (первый средний вес)

Если в среднем весе Россия пока так и не обзавелась потенциальными чемпионами, способными повторить достижения Дмитрия Пирога, то категорией ниже располагает уже двумя топ-спортсменами. И пока ближе к поясу подобрался Бахрам Муртазалиев. Он завоевал статус обязательного претендента на титул IBF ещё в ноябре 2019 года, но с тех пор так и не получил возможности побороться за него.

Сначала он согласился дождаться окончания битвы между Джермеллом Чарло и Джейсоном Росарио, а теперь уже второй раз уступает свою позицию Брайану Кастаньо. Правда, сам боксёр не только получает за это отступные, но и с пользой проводит время. За последние два года он трижды заходил в ринг и пополнил идеальный рекорд двумя досрочными победами и одной — единогласным решением.

Ни разу не проигрывал и Магомед Курбанов, хотя и провёл на два боя больше соотечественника (22). Тем не менее пока он занимает лишь второе место в рейтинге WBO, уступая ещё и Тимофею Цзю, хотя в целом имеет не менее впечатляющий послужной список. В мае 2021-го он брал верх над экс-чемпионом мира Лиамом Смитом, а в декабре мог добавить в свою коллекцию «жертв» и ещё одного бывшего обладателя пояса WBO — Патрика Тейшейру, но подвело здоровье.

Повторную схватку назначали на март, но она была перенесена на неопределённый срок из-за начала спецоперации. И если в ближайшем будущем россиянину всё же удастся расправиться с бразильцем, то именно он будет считаться более достойным кандидатом в чемпионы. Австралиец с русскими корнями хоть и обладает большим именем, но встречался с менее серьёзными оппонентами.

Давид Аванесян (полусредний вес)

После поражения Раджаба Бутаева от Эймантаса Станиониса, главной надеждой страны в категории до 66,6 кг стал Давид Аванесян. В настоящий момент он не только владеет титулом EBU European, но также занимает вторую строчку в рейтинге WBC, уступая лишь Вёрджилу Ортису. В конце года ходили слухи, что в марте они сойдутся в элиминаторе и определят имя обязательного претендента, но планам не суждено было сбыться.

В итоге американец должен был сразиться с непобеждённым британцем Майклом Маккинсоном, но снялся из-за рабдомиолиза, а россиянин в это время устроил форменное избиение финну Оскари Мецу. Тот выстоял всего две минуты. Примечательно, что бой проходил на арене «Уэмбли» в Лондоне, а чемпион был вынужден прибегнуть к множеству ухищрений, чтобы обойти британские санкции. Так, он выступал под сербской лицензией, выходил под флагом Европейского союза и был представлен спортсменом из Еревана.

Сам Аванесян уверен, что уже сейчас заслуживает поединка с обладателем пояса чемпиона мира. Частично согласен с ним и промоутер Фрэнк Уоррен. По его мнению, Давиду не с кем биться в Великобритании, а ближайшая цель — либо титульный, либо претендентский бой. Таким образом, наиболее логичной будет либо его встреча с тем же Ортисом либо сразу с Эрролом Спенсом — младшим. Тот недавно справился с Йорденисом Угасом и объединил три трофея в полусреднем дивизионе.

Заур Абдуллаев (лёгкий вес)

К своему первому поединку за титул чемпиона мира приближается и уроженец Ставропольского края. В феврале Заур Абдуллаев одержал самую громкую победу в карьере, нокаутировав самого Хорхе Линареса. Ранее венесуэлец брал пояса в трёх категориях и бился с такими звёздами, как Василий Ломаченко, Энтони Кролла и Девин Хейни. Примечательно, что американцу он уступил единогласным решением в мае 2021-го — спустя полтора года после того, как та же участь постигла россиянина.

Теперь же Абдуллаев идёт на победной серии из четырёх схваток, вновь удерживает трофей WBC Silver и готов вновь проверить себя в дуэлях с сильнейшими представителями категории. А она буквально полнится суперзвёздами. Среди его потенциальных противников значатся Ломаченко и Райан Гарсия, Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис и Джордж Комбосос. Битва с каждым из них станет огромным событием для российского бокса и тяжелейшим испытанием для Заура. Вопрос лишь в том, готов ли он к ним и не затормозят ли его прогресс санкции в отношении отечественного бокса.

Николай Потапов (легчайший вес)

На лидирующих позициях в своём дивизионе находится и боксёр из Подольска. Начиная с 2015 года он чередовал выступления на родине и за рубежом и набил неплохой рекорд 23-2-1, что позволило ему подняться на третью строчку рейтинга IBF. Он вполне мог быть и выше, но продвижение немного осложнило спорное поражение от Джошуа Гриера. Сам Потапов назвал решение судей «отвратительным», согласились с ним и многие звёзды американского бокса. Например, Тимоти Брэди также отдал предпочтение Николаю, но не согласился с его намерением подать протест на результат.

Так или иначе, исход поединка не был предусмотрен, а вскоре реванш с Гриером потерял актуальность. В следующих четырёх боях американец проиграл дважды и выпал из топ-15 легчайшего веса, а Потапов, наоборот, сосредоточился на походе за трофеем. Как заявил промоутер Дмитрий Салита, целью его клиента является встреча с Наоей Иноуэ — действующим чемпионом мира WBA и IBF. Но пока японец занят объединением поясов, а россиянин временно отошёл в тень. В последний раз он выходил на ринг в июне 2021-го, после чего ни разу не дрался.