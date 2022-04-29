В Копейске пройдёт всероссийский турнир по боксу
- Gettyimages.ru
Об этом пишет интернет-издание argumenti.ru.
На ринг выйдут мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет.
В 2022 году соревнования будут проводиться в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало данные опроса, согласно которому 47,5% жителей Московской области регулярно занимаются физической культурой и спортом.