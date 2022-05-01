Стивенсон объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) американец Шакур Стивенсон завоевал пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).

24-летний боксёр из США одержал победу в поединке в весовой категории до 58,96 кг над мексиканцем Оскаром Вальдесом единогласным решением судей. Бой, который прошёл в Лас-Вегасе, продлился 12 раундов.

Стивенсон завоевал пояс WBO в октябре прошлого года после победы над американцем Джамелом Херрингом. На его счету 18 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

Вальдес не сумел во второй раз защитить пояс WBC, которым владел с февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Артур Бетербиев в скором времени сможет защищать цвета канадского флага на соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить