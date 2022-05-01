Стивенсон объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) американец Шакур Стивенсон завоевал пояс Всемирного боксёрского совета (WBC).

24-летний боксёр из США одержал победу в поединке в весовой категории до 58,96 кг над мексиканцем Оскаром Вальдесом единогласным решением судей. Бой, который прошёл в Лас-Вегасе, продлился 12 раундов.

Стивенсон завоевал пояс WBO в октябре прошлого года после победы над американцем Джамелом Херрингом. На его счету 18 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения.

Вальдес не сумел во второй раз защитить пояс WBC, которым владел с февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Артур Бетербиев в скором времени сможет защищать цвета канадского флага на соревнованиях.