Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу Чудинов проиграл Абдугофурову

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Российский боксёр Фёдор Чудинов потерпел поражение в поединке с Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана.

Бой в весовой категории до 76,2 кг состоял из десяти раундов. Поединок, который прошёл в Красногорске, завершился победой Абдугофурова решением судей.

На счету 34-летнего Чудинова 25 побед (17 нокаутом), три поражения, одна ничья.

Чудинов был обладателем золотого титула Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold), а также занимал второе место в рейтинге WBA. Однако он был лишён своей позиции из-за ситуации на Украине.

Ранее Тайсон Фьюри подтвердил, что завершил карьеру.

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