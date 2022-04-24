Сокрушительный апперкот: как Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул WBC в тяжёлом весе

Тайсон Фьюри взял верх над Диллианом Уайтом в поединке за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. За десять секунд до окончания шестого раунда англичанин послал апперкот в челюсть соперника и отправил его в нокаут. После боя Фьюри не исключил, что этот бой может стать для него последним в карьере, но в то же время пообещал сразиться с бойцом UFC Фрэнсисом Нганну.

В преддверии поединка между звёздными тяжеловесами одна из главных интриг заключалась в том, станет ли он последним для Тайсона Фьюри. За последние несколько недель тот неоднократно говорил о намерении завершить карьеру и обещал сделать это сразу после схватки с соотечественником. И хотя за свою карьеру Цыганский Король сделал множество громких заявлений, которые впоследствии сам опроверг, в этот раз было достаточно поводов поверить в их правдивость. Трилогия с Деонтеем Уайлдером отняла у англичанина слишком много как физических, так и эмоциональных сил и вполне могла окончательно лишить его желания проходить через изнурительные тренировки и ставить на кон своё здоровье.

Тем не менее к битве с Диллианом Уайтом он подошёл в отличной по своим меркам форме. С момента последней схватки он сбросил более пяти килограммов и показал наименьший вес с момента встречи с Отто Валлином в 2019 году (120,1 килограмма), что в теории должно было сделать его более манёвренным и быстрым. И это наталкивало на мысли о возможном плане Фьюри на бой. Если в октябре 2021-го он сделал ставку на мощь и буквально перемолол Уайлдера, то на этот раз собирался работать более размеренно и напомнить самого себя образца противостояния с Владимиром Кличко. Тогда он перебоксировал украинца и доказал, что является одним из самых гибких и техничных тяжеловесов современности.

Ставка на скорость в грядущей дуэли казалась логичной. Уайт был гораздо массивнее Уайлдера, и было сложно представить, что у Фьюри получится задавить его так же просто, как предыдущего соперника. Так, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью не только называл Диллиана настоящей глыбой, но и отмечал его умение биться на ближней дистанции. При этом особо опасными он считал его удары по корпусу, на что и намекало его прозвище Похититель Тел (Body Snatcher).

Но, чтобы использовать своё главное оружие и попытаться нащупать печень и селезёнку Фьюри, Уайту было необходимо пробраться сквозь жалящие джебы и оказаться в непосредственной близости от 206-сантиметрового визави. А с этим у него с ходу возникли проблемы. И это неудивительно, ведь за последние четыре года он лишь раз дрался с боксёром схожих габаритов. За исключением Мариуша Ваха, все его оппоненты были либо одного роста с ним, либо ниже. В новых для себя условиях он заметно растерялся и поначалу не мог найти решение проблемы.

Не помогла даже любопытная задумка со сменой стоек, когда праворукий Уайт неожиданно предпочёл переквалифицироваться в левшу. На бумаге это смотрелось довольно оригинально, но на деле не дало ему никакого превосходства над Фьюри. Тот здорово бил с дистанции, отлично работал ногами и практически не почувствовал пару пропущенных хуков по корпусу. Тайсон был активнее и острее.

На протяжении двух следующих раундов преимущество Фьюри лишь росло. Он явно не стремился набрасываться на соперника так, как это делал в дуэли с Уайлдером, а методично «расстреливал» того с безопасного расстояния. Не обходилось и без провокаций. Так, в начале второй трёхминутки Фьюри сам «перешёл в левшу» и несколько раз мощно попал джебом, но довольно быстро вернулся в привычную для себя стойку.

Впервые страсти вспыхнули на 15-й секунде четвёртого раунда. Причём конфликт спровоцировал именно Уайт, к этому моменту уже успевший порядком завестись. Претендент агрессивно пошёл на чемпиона (в результате чего они столкнулись головами), а затем всеми силами пытался вытолкнуть его за пределы ринга, сопровождая это ударами в голову. Между соперниками завязалась перепалка, а рефери пришлось остановить бой почти на полминуты. Тем любопытнее, что пострадал сам Диллиан. Над правым глазом у него появилось неприятное рассечение.

Однако на этом провокации не закончилось. Спустя минуту уже Фьюри вцепился в Уайта мёртвой хваткой и не отпускал, пока судья не вклинился между спортсменами. А в концовке отрезка атмосфера накалилась до предела. Очередной клинч в углу завершился серией ударов в затылок в исполнении Диллиана, что вызвало гнев со стороны секундантов Тайсона. Младший брат чемпиона Шейн даже плеснул водой в оппонента, но остудить того не сумел.

Также по теме Заявка на бой года: как Усик может избежать встречи с Джошуа и подраться с Фьюри Следующим соперником чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика может стать обладатель...

Так или иначе серия грязных приёмов в исполнении Уайта ничуть не помогла ему перехватить инициативу. Пятый раунд он также проиграл, да ещё и чуть было не оказался на канвасе после правого прямого от Фьюри. Как показалось, Диллиан потерял равновесие именно после попадания, но на повторе стало понятно, Тайсон попутно наступил ему на ногу.

Всё шло к тому, что прогноз легендарного Леннокса Льюиса сбудется, а битва за титул WBC продлится все запланированные 12 раундов. Претендент по-прежнему полагался на одиночный удар и не мог близко подойти к чемпиону, а тот и не собирался включать максимальные обороты и во что бы то ни стало пытаться уложить противника на настил. Поэтому произошедшее за десять секунд до окончания шестого отрезка стало настоящей неожиданностью. Тайсон усыпил внимание соперника, «ослепил» его джебом и тут же выбросил мощнейший апперкот. Тот пришёлся точно в цель и отправил Диллиана на пол. Англичанин чудом сумел подняться, но зашатался и чуть было не рухнул вновь. Рефери мгновенно отреагировал на это и остановил поединок. Фьюри выиграл 32-ю схватку в карьере и остался непобеждённым.

Что касается завершения карьеры, то действующий чемпион не дал однозначного ответа. По его словам, он обещал жене уйти из спорта после третьего сражения с Уайлдером, но очень хотел выступить на «Уэмбли», поэтому согласился помериться силами с Уайтом. Говоря о будущем, Тайсон не исключил, что этот бой может стать для него последним, и одновременно дал согласие на встречу с Фрэнсисом Нганну. Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе лично поднялся в ринг и заявил, что их будущая дуэль пройдёт по гибридным правилам. Сам поединок состоится в четырёхугольнике, при этом вместо боксёрских оппоненты наденут перчатки для MMA.