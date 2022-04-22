Цзю: если Фьюри расслабится, то Уайт может преподнести ему сюрпризы

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между британским боксёром Диллианом Уайтом и чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Я всё-таки Фьюри считаю фаворитом, если он подготовился. Я не видел его состояния, не знаю, в какой форме находится Тайсон. Если расслабился, как это бывает, то Уайт может преподнести сюрпризы», — цитирует Цзю «Газета.Ru».

Напомним, что за свою карьеру 33-летний Фьюри одержал 31 одну победу и свёл один поединок вничью. При этом он ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. На счету Уайта 28 побед и два поражения.

Бой пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о шансах Уайта в поединке с Фьюри.

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