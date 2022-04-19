Усик будет изучать бой Фьюри — Уайт в тренировочном лагере
- РИА Новости
«Определённо, да — мы будем смотреть этот бой. Александр, находясь в тренировочном лагере, также будет смотреть и изучать поединок по телевизору», — приводит слова Красюка BoxingScene.
Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля по московскому времени на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Напомним, что 25 сентября Усик одержал победу над британцем Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
Бой-реванш Усик — Джошуа должен состояться весной или летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа.