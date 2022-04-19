Усик будет изучать бой Фьюри — Уайт в тренировочном лагере

Промоутер Александр Красюк рассказал, что в ходе подготовки к поединку с Энтони Джошуа украинец Александр Усик намерен изучить бой британцев Тайcона Фьюри с Диллианом Уайтом за чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.

«Определённо, да — мы будем смотреть этот бой. Александр, находясь в тренировочном лагере, также будет смотреть и изучать поединок по телевизору», — приводит слова Красюка BoxingScene.

Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля по московскому времени на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что 25 сентября Усик одержал победу над британцем Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Бой-реванш Усик — Джошуа должен состояться весной или летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа.

