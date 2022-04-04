Американский боксёр Миллер: слышал, Усик получил травму и не сможет выйти на бой с Джошуа

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Американец Джарелл Миллер сообщил, что украинец Александр Усик, чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF, получил травму, что не позволит ему подготовиться к поединку-реваншу с британским боксёром Энтони Джошуа.
Американский боксёр Миллер: слышал, Усик получил травму и не сможет выйти на бой с Джошуа
  • AP

«Я тренируюсь в Англии вместе с Тайсоном Фьюри. Слышал, что маленькая задница Усика получила травму и Энтони Джошуа думает о том, чтобы всё-таки сделать бой против меня. Не нужно размышлять, давай повторим это. Ты и твой промоутер Эдди Хирн — тупицы и негодяи», — приводит слова Миллера ToFight.

25 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. После этого спортсмены договорились о проведении реванша, который должен состояться в мае. За свою карьеру Усик выиграл 19 боёв и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа.

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