«Снимок превратился в вирусный»: Сильченко о селфи с Неймаром, общении с Маркиньосом и росте числа подписчиков

Селфи в лифте с футболистами ПСЖ, сделанное гольфисткой Мартой Сильченко, на этой неделе взорвало интернет. О ней написали не только российские, но и зарубежные СМИ. Как призналась девушка в интервью RT, она не ожидала такой реакции общественности, а просто хотела поделиться с друзьями приятным моментом. Эта встреча с игроками французского клуба добавила положительных эмоций после удачно проведённого турнира, и теперь юная спортсменка обещает болеть только за команду Лионеля Месси.

— Как вы оказались в Париже?

— Я приехала на крупный турнир по гольфу, в котором принимали участие более 120 спортсменок из разных стран. Выступала в категории U21 и смогла занять 15-е место, что, с учётом статуса соревнований, неплохой результат.

— То есть перед встречей с игроками ПСЖ были в хорошем настроении?

— В целом да. После турнира приехала в отель и планировала пойти в зал, чтобы сделать упражнения на растяжку, привести в порядок мышцы. Это был последний день трёхдневного турнира, и усталость к тому моменту уже накопилась.

— Знали, что вместе с вами поселятся футболисты?

— Да, весь отель накануне находился в предвкушении приезда команды. Сотрудники и постояльцы очень волновались и ждали звёзд. Я, наверное, оказалась самой спокойной среди всех. Мне, конечно, было интересно, но пытаться подкараулить команду, чтобы взять автограф, не планировала. Понимала, что им хочется перед матчем заниматься своими делами. Они же обычные люди, как и мы. Когда приехала после турнира, у входа уже стоял автобус ПСЖ, но я была занята своими мыслями.

— И как же вы оказались вместе с ними в лифте?

— Совершенно случайно. Как уже говорила, собиралась поработать в зале. Вошла в лифт и нажала кнопку, чтобы спуститься вниз — там находился фитнес-центр. Но вместо этого он поехал наверх — на третий этаж, где жила футбольная команда. Первая мысль, которая возникла: «Наверное, сейчас зайдёт кто-то из игроков».

— То есть всю команду увидеть не ожидали?

— Конечно, нет. На самом деле они в лифте со мной по правилам безопасности не должны были ехать, поскольку я посторонний человек.

— А как в таком случае поступают? Отпускают лифт и ждут следующий?

— Да. Но, как видно, они поняли, что я не собираюсь на них набрасываться, как это делают фанаты. Стояла в спортивной одежде, стало понятно — я тоже спортсмен. Поэтому решили всё-таки зайти. Пока мы ехали, перекинулись парой фраз с Маркиньосом и Месси. Общалась с ними на французском языке. Пожелала удачи в предстоящей встрече (ПСЖ 17 апреля проводил выездной матч с «Марселем» в рамках 32-го тура Лиги 1 и выиграл 2:1. — RT). Затем спросила, можно ли сделать фотографию. Они оказались не против. Снимок, конечно, получился не самым хорошим, потому что я торопилась.

— То есть отвернулись некоторые не специально?

— Нет, все вели себя очень доброжелательно. Просто в лифте оказалось не очень удобно фотографировать. А затем мы вышли в холл и отправились по своим делам: я — в зал, а они — на обед. Больше с командой не пересекались.

— Ранее звёздные встречи в вашей жизни случались?

— Да, конечно. Лично присутствовала на крупных турнирах по гольфу — мейджорах, где удавалось пообщаться с великими спортсменами, например Анникой Соренстам. После такого тебя переполняются невероятные эмоции, заряжаешься позитивной энергией.

— Как и в этот раз?

— Да, была очень воодушевлена встречей с игроками ПСЖ.

— А вы за футболом вообще следите?

— У меня брат болельщик, поэтому матчи с удовольствием смотрю. Но в последнее время из-за большого числа турниров и учёбы на это времени практически не остаётся. И я, конечно же, знаю главных звёзд — Месси, Мбаппе, Неймара. Но далеко не всех. Поэтому в лифте я мало кого узнала. Вроде лица знакомые, а вспомнить фамилию не могу.

Также по теме Подарок от Моуринью, признание Павлюченковой и отклик Роналду на просьбу Pink: околоспортивные события недели Игорь Акинфеев снялся в телесериале солиста группы «Руки Вверх!», Криштиану Роналду обещал отправить детям футболки с автографами на...

— Матч ПСЖ с «Марселем» потом посмотрели?

— Да, конечно. Болела за ПСЖ. Теперь, похоже, определилась со своими футбольными пристрастиями. Переживала, как за своих.

— Ожидали, что будет такая бурная реакция на вашу фотографию в социальных сетях?

— Если честно, я в шоке от того, что произошло. Думала, выкладываю фото для своих друзей, у меня их было всего 900 человек. Но в итоге снимок опубликовали почти везде — в разных СМИ, на форумах, в соцсетях... Он превратился в вирусный.

— Много подписчиков прибавилось за последние дни?

— Сейчас больше 21 тыс.! И их число продолжает расти. Я, конечно, очень удивлена.

— Вы — одна из надежд россиян в гольфе. На юниорском уровне выиграли уже не один турнир. Сейчас непростой период для всех. Где живёте и тренируетесь?

— В Латвии. И ищем способы принимать участие в соревнованиях, обходя существующие ограничения. Конечно, пока не совсем понятно, как всё будет развиваться дальше, но стараемся со всем справляться.

— Гольф — не самый популярный в России вид спорта. Почему выбрали именно его?

— Я занималась и теннисом, и многим другим. Но в 13 лет начало получаться в гольфе. Выиграла несколько крупных турниров, что, конечно же, даёт мотивацию тренироваться и положительные эмоции, и решила остановиться на нём.

— Со стороны кажется, что всё просто — ходи и бей по мячику…

— На самом деле нет. И я сейчас фитнесом занимаюсь не меньше, чем непосредственно гольфом. Во время турнира за день проходишь по 10—15 км, поэтому нужно держать себя в форме, чтобы во время удара тело оставалось гибким, было в тонусе. Иначе рано или поздно оно не выдержит и можно получить серьёзную травму.