Рамос сыграл за ПСЖ впервые с января и был освистан болельщиками

Испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос вышел на замену в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Парк де Пренс», завершилась со счётом 5:1. По дублю оформили Килиан Мбаппе и Неймар, один гол на счету у Лионеля Месси. Таким образом, трое нападающих впервые забили в одном матче.

Рамос появился на поле на 72-й минуте встречи и не отметился голевыми действиями. Каждое его касание мяча сопровождалось свистом со стороны болельщиков.

Ранее Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили за ПСЖ в одном матче.