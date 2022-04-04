Рамос сыграл за ПСЖ впервые с января и был освистан болельщиками

Короткая ссылка
Испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос вышел на замену в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».
Рамос сыграл за ПСЖ впервые с января и был освистан болельщиками
  • AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Парк де Пренс», завершилась со счётом 5:1. По дублю оформили Килиан Мбаппе и Неймар, один гол на счету у Лионеля Месси. Таким образом, трое нападающих впервые забили в одном матче.

Рамос появился на поле на 72-й минуте встречи и не отметился голевыми действиями. Каждое его касание мяча сопровождалось свистом со стороны болельщиков.

Ранее Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили за ПСЖ в одном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить