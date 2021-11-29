Подарок от Моуринью, признание Павлюченковой и отклик Роналду на просьбу Pink: околоспортивные события недели

Игорь Акинфеев снялся в телесериале солиста группы «Руки Вверх!», Криштиану Роналду обещал отправить детям футболки с автографами на Рождество, а Жозе Моуринью подарил молодому футболисту «Ромы» дорогие кроссовки. Даниил Медведев попал на страницы глянцевого журнала, а Анастасия Павлюченкова рассказала, как хотела использовать ракетку не по назначению. Кирилл Капризов впервые отпраздновал День благодарения, «Тоттенхэм» получил в подарок ящик кетчупа, а сборная Северной Ирландии — больше 9 кг швейцарского шоколада. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Моуринью подарил «бананы» Афена-Гьяну

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью подарил дорогие кроссовки 18-летнему форварду команды Феликсу Афена-Гьяну после того, как тот сделал дубль в концовке матча Серии А с «Дженоа» (2:0). На трансляции было видно, как после первого забитого гола нападающий подбежал к тренеру и что-то сказал ему.

«Я обещал ему очень дорогую пару обуви, за €800, и он подошёл напомнить мне об этом, чтобы я уж точно не забыл», — пояснил Моуринью после матча.

А на следующий день Афена-Гьян опубликовал в Instagram видео, на котором Моуринью вручает ему обещанный подарок.

«Вечная благодарность, сэр! Вы будете мной гордиться», — подписал его футболист.

Ролик вызвал в сети бурную реакцию, но не столько из-за подарка тренера, сколько из-за закадровой реплики: «Бананы! Бананы!» — прозвучавшей в момент, когда Афена-Гьян раскрывает коробку. Некоторым зрителям эта фраза показалась расистской, и ганскому футболисту пришлось объяснять разволновавшейся публике, что эта шутка его нисколько не обидела.

«Я хочу заверить всех, что меня не задела эта реплика, она не расистская по своей сути. С первого дня меня приняли в «Роме» как члена семьи, и ребята просто подшучивали надо мной, как это бывает в семьях. Причина? Я ем много бананов, и иногда мы смеёмся над этим», — приводит слова Афена-Гьяна VoceGialloRossa.

Акинфеев сыграл в телесериале Жукова

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в сериале своего давнего друга, солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. В интернете появилось видео, на котором Акинфеев с дредами и в регги-шапке поёт песню, посвящённую футболу. Как оказалось, это кадры из нового телесериала.

«Я и правда исполнил песню, которую написал мой друг Сергей Евгеньевич Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру — не только спеть, но и сняться в сериале. Сериал называется «Евгенич» и выйдет в декабре на телеканале «Пятница». Получилось очень смешно, — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Это не первое знакомство Акинфеева с миром шоу-бизнеса. Армейский голкипер уже пел с Жуковым дуэтом и снимался в клипах на его песни «Мой друг» и «Она меня целует».

Роналду подарит футболки детям по просьбе Pink

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился поучаствовать в благотворительной акции, которую организует американская певица Pink. Обладательница многочисленных наград и премий обратилась к португальскому футболисту в Twitter.

«Привет, Криштиану! В этом году я организую подарки на Рождество для нескольких детишек, и они не хотят ничего, кроме твоей игровой футболки... Я полна решимости осуществить их желание. Не пришлёшь ли мне парочку, чтобы изменить их жизни? Я знаю, ты постоянно совершаешь потрясающие поступки, но…», — написала певица.

Ответ Роналду не заставил себя ждать.

«Привет, Pink! Я счастлив помочь. Без проблем отправлю несколько футболок с автографами для этих детей. Здорово, что всё получилось», — написал чемпион Европы.

Hi @Pink - am happy to help - I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen! — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2021

Медведев снялся для Tatler вместе с женой

Вторая ракетка мира Даниил Медведев и его супруга Дарья, бывшая теннисистка, дали первое совместное интервью для глянца — большая публикация вышла в декабрьском номере Tatler.

Также по теме Неудачная защита: Медведев уступил Звереву в финале Итогового турнира ATP Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 4:6. На групповом этапе соревнований россиянин взял...

В частности, пара рассказала о том, как завязались их романтические отношения. Молодые люди были знакомы с 12 лет и время от времени общались, выступая на юниорском уровне, а потом Дарья завершила карьеру и поступила в МГИМО.

Однажды ей понадобилось платье для торжественного мероприятия, за которым мама девушки отправила её к своей подруге в Ниццу. Медведев же жил и тренировался неподалёку — в Антибе.

«У Дани примерно в это же время был день рождения. Я прилетела на пару дней, мы поужинали, отметили, разговорились. С тех пор всё стало как-то развиваться», — приводит слова Дарьи издание.

Поженились Даша и Даниил в сентябре 2018 года, и в этом году теннисист «подарил» супруге на годовщину свадьбы первую победу на турнире Большого шлема — US Open.

Павлюченкова призналась, что однажды хотела ударить соперницу ракеткой

Анастасия Павлюченкова рассказала о давнем конфликте с американской теннисисткой Слоан Стивенс, который едва не перерос в потасовку на корте. Это был матч первого круга на турнире в Пекине в 2018 году. Россиянка выиграла первый сет со счётом 7:6, а во второй партии, почувствовав боль в плече, пригласила на корт врача. После медицинского перерыва Павлюченковой удалось выиграть два гейма подряд, что вызвало сильное возмущение соперницы.

«Она стала кричать, что никакой травмы у меня нет. Вот, мол, посмотрите, как ей помог физиотерапевт! Специально очень громко. Монолог на десять минут. У меня пар из ушей. Второй сет я проиграла, и после этого пошла на её сторону и стала на неё орать. Судья спустилась, стала нас разнимать. Я реально думала, что ударю её ракеткой. Я в какой-то момент просто потеряла (контроль. — RT)», — рассказала 11-я ракетка мира в интервью Софье Тартаковой.

Спортсменка призналась, что на корте она «готова убить соперницу».

«Многие не знают меня с этой стороны, но я очень агрессивная, благодаря чему выигрываю много матчей. Меня приучили с детства — нужно сделать всё ради победы», — добавила она.

У Пеннетты и Фоньини родился третий ребёнок, а у Чана — первенец

У теннисистов Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты родилась дочь Фламиния. Это уже третий ребёнок звездной пары, также они воспитывают сына Фредерико и дочь Фару. Со знаменательным событием, которым счастливый отец поделился у себя в Instagram, его поздравили многие известные спортсмены, в том числе чемпион мира по футболу Франческо Тотти, экс первая ракетка мира в паре Роберта Винчи, а также олимпийская чемпионка по плаванию Федерика Пеллегрини.

Также недавно о своём отцовстве сообщил олимпийский чемпион по фигурному катанию в составе сборной Канады Патрик Чан. Он разместил в соцсети фотографию с детской коляской, сопроводив её подписью: «Тестируем новый транспорт». Как оказалось, первенец в семье Чана и его супруги Элизабет Патнэм родился ещё в сентябре, но пара не афишировала это событие. Известно лишь, что это мальчик.

Капризов объелся в гостях, а футболисты «Тоттенхема» — на диете

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на славу отметил День благодарения в гостях у капитана команды Джареда Сперджена. Званый ужин состоялся накануне матча НХЛ между «Уайлдом» и «Виннипегом» (7:1), в котором россиянин стал первой звездой встречи, набрав 4 (1 + 3) очка.

«Да я просто обожрался! Так, что сегодня себя чувствовал немного тяжёленьким с утра. Но ничего, вроде маленько разбегались. Я впервые отмечал этот праздник. Там было очень много еды. Спердж очень хорошо встречает дома», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

А вот игрокам английского «Тоттенхэма» о празднике живота приходится только мечтать. Новый главный тренер команды Антонио Конте ввёл строгие ограничения в питании футболистов. Итальянец запретил им есть тяжёлую пищу и сэндвичи, а также кетчуп и майонез. Это стало поводом для многочисленных шуток в сети, а австрийская компания по производству соусов Curtice Brothers пошла ещё дальше и отправила клубу коробку кетчупа. Параллельно в одной из газет появилась реклама в виде открытого письма к Конте.

«Дорогой Антонио. Мы слышали, что вы запретили кетчуп. Мы приветствуем ваше решение. Питание важно, но не менее важна и радость. Вы знаете, что тоже из Италии? Наши помидоры, Антонио. Не все кетчупы одинаковы. Поэтому не стоит списывать их со счетов», — приводит цитату из рекламы Sports.ru.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин, видимо, к диете футболистов подходит более лояльно. После заключительных матчей отборочного турнира ЧМ-2022 он отправил 9,3 кг шоколада сборной Северной Ирландии — в благодарность за нулевую ничью с Италией в последнем туре группового этапа, позволившую швейцарцам завоевать прямую путёвку в Катар.