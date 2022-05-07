«Важно не потерять мотивацию и навыки»: российские прыгуны в воду усложняют программы, лишившись международных стартов

Российские прыгуны в воду выступили на двух турнирах после того, как Всероссийская федерация плавания объявила о снятии спортсменов со всех соревнований под эгидой FINA до конца 2022 года. По словам главного тренера национальной команды Светланы Моисеевой, в отсутствие крупных стартов соревноваться необходимо для того, чтобы не потерять определённые навыки и мотивацию. При этом отсутствие необходимости бороться за результат позволяет сборникам и кандидатам на попадание в команду экспериментировать, включая в свои программы более сложные связки и элементы.

В начале апреля российские прыгуны в воду разыграли в Казани второй Кубок российских чемпионов. Впервые подобный турнир в столице Татарстана был организован в 2021-м, когда из-за пандемии количество соревнований в стране и мире резко снизилось. В прыжках в воду, в частности, тогда были отменены этапы Гран-при и Мировой серии, и пришло понимание, что спортсменам обязательно нужно где-то соревноваться.

Нынешний турнир был организован с той же целью, но возник, можно сказать, спонтанно — вследствие отстранения российских атлетов от международных соревнований: он был проведён в тренировочном режиме, как контрольный старт для членов российской сборной. По составу участников соревнования получились несколько усечёнными: в них не принимали участия вице-чемпион Игр-2012 и чемпион мира в синхронных прыжках с трамплина Евгений Кузнецов, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер и сильнейший вышечник страны, призёр Олимпийских игр в Токио Александр Бондарь.

Отказаться от выступлений спортсменам пришлось не от хорошей жизни. На мартовском тренировочном сборе, который проходил на базе «Озеро Круглое», Шлейхер тяжело заболел, несколько дней боролся с высокой температурой, начал резко терять вес и в итоге похудел на 7 кг. Соответственно о том, чтобы выступать в таком состоянии, не было и речи — сначала нужно было восстановить физические кондиции.

Кузнецова подкосила травма: за два дня до начала соревнований в Казани Евгений поскользнулся на трамплине, сильно повредив пальцы левой ноги. У Бондаря обострилась старая травма плеча, в связи с чем было принято решение заняться лечением и постараться привести сустав в порядок, пока для этого есть время.

Если искать в текущей ситуации какие-то плюсы, они прежде всего в том, что отсутствие ответственных соревнований даёт возможность спортсменам включать в программы новые элементы более высокой сложности, которые можно опробовать на второстепенных стартах. В Казани сразу несколько атлетов показали новые для себя комбинации вращений.

Руслан Терновой впервые исполнил с 10-метровой вышки три оборота назад со стойки на руках в положении согнувшись, Максим Малофеев, выигравший турнир вышечников, успешно справился с прыжком в 4,5 оборота вперёд, а Игорь Мялин продемонстрировал на этом же снаряде 3,5 оборота назад согнувшись. На трёхметровом трамплине 4,5 оборота вперёд записали себе в актив сразу пять человек, и это в отсутствие двух лидеров команды.

«Очень важно, что тенденция усложнять свои программы проявляется в российских прыжках сейчас так мощно. Сейчас как раз есть время над этим поработать, и в этом я вижу определённый плюс», — отметила в интервью RT главный тренер российской сборной Светлана Моисеева.

По словам тренера, в Казани её порадовало и то, что в прыжках с 10-метровой вышки у женщин (довольно проблемном для российских спортсменок снаряде) участницам удалось избежать грубых ошибок. Чемпионкой в этом виде программы стала Анна Конаныхина, которая год назад очень мощно ворвалась в сборную, выиграв чемпионат Европы в Будапеште. Олимпиаду Аня провалила, но тому было объяснение: незадолго до Игр дебютантка переболела коронавирусом в довольно тяжёлой форме и не успела восстановиться.

Ещё один внеплановый турнир прошёл в Минске с участием не только российских, но и белорусских спортсменов. Для российской команды это была дополнительная возможность исполнить программы в соревновательном режиме, а заодно сменить привычную обстановку.

«Соревноваться нам сейчас нужно обязательно, чтобы не потерять мотивацию, не потерять соревновательные ощущения, и это очень важно: в сложнокоординационном виде спорта ни в коем случае нельзя упускать этот навык. К чему приводит длительное отсутствие стартов, мы все имели возможность наблюдать в период пандемии: когда соревнования возобновились, первые старты проходили крайне нервно. Внешне ребята старались никак не показывать, что их трясёт сверх обычного, но по качеству прыжков было видно, насколько велик стресс», — пояснила Моисеева.

Почему столь важна для прыгунов в воду возможность выступать, понятно: в этом виде спорта сам формат выступлений — это большой стресс: каждая из пяти (у женщин) или шести (у мужчин) попыток требует максимальной концентрации, и находиться в этом состоянии спортсмену иногда приходится несколько часов подряд. Натренировать в себе способность не поддаваться стрессу и разного рода отвлекающим факторам можно только через старты.

Чего именно оказались лишены в этом году представители российских водных видов спорта? Возможно, одного из самых напряжённых в соревновательном плане сезонов. Чемпионат мира, который должен был состояться летом в Фукуоке, из-за пандемии был перенесён на следующий год по решению японской стороны, но взамен венгерская федерация плавания тут же предложила провести на своей территории полноценный альтернативный чемпионат (он пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля) по шести водным дисциплинам: плаванию в бассейне и на открытой воде, синхронному плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу и водному поло.

С 11 по 21 августа в Риме пройдёт столь же полномасштабный (за исключением мужского и женского ватерпольных турниров) чемпионат Европы по водным видам спорта.

В планах российских прыгунов на этот сезон тоже значится несколько стартов. Если перечислять по степени важности, это прежде всего чемпионат России, который пройдёт в Пензе с 10 по 16 июля. До этого спортсмены выступят расширенным составом в Кубке федерации прыжков в воду в Санкт-Петербурге. Этот старт запланирован на конец мая — начало июня, и его планируется сделать открытым для спортсменов из других стран, если те изъявят такое желание и если это будет позволять внутренний календарь.

Отдельного внимания заслуживает турнир, который планируется провести в конце года в Казани по инициативе местной спортивной администрации.

В связи с санкциями в отношении российского спорта город лишился в этом сезоне сразу нескольких крупных турниров: этапа Кубка мира по плаванию, чемпионата мира в 25-метровом бассейне и этапа прыжковой Мировой серии. Поэтому и возникло предложение перераспределить средства и ресурсы таким образом, чтобы хотя бы отчасти компенсировать спортсменам изменения в календаре.

Комплексный турнир, который предлагается провести, в прыжках в воду будет состоять из трёх этапов нарастающей значимости — как для юниоров, так и для ведущих спортсменов. Соревнования планируется сделать открытыми для всех желающих, пригласив туда в том числе и китайских атлетов.

Пока официальных ответов от иностранных федераций не поступило, но интерес к мероприятию уже выразили тренеры из Бразилии, Колумбии и Венесуэлы. В ноябре и декабре в прыжках в воду не проводится никаких значимых турниров, так что совершенно не исключено, что приехать в Казань сумеют гораздо больше атлетов, нежели это представляется реальным сейчас.

Ещё одним грандиозным спортивным проектом сезона (уже не федерации прыжков в воду, а российского Минспорта) может стать спартакиада по 35 олимпийским видам спорта, в программу которой войдут и водные дисциплины. Сейчас проект находится в стадии рассмотрения, но это уже отдельная спортивная история.