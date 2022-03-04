Захаров: посоревноваться в России в прыжках в воду хотели бы многие спортсмены

Олимпийский чемпион Лондона по прыжкам в воду Илья Захаров считает, что соревнования дают прекрасную возможность перевести тренировочную работу в иной формат.

«Это действительно так. Соревнования я всегда воспринимал как топ-тренировку. Не знаю, прописана ли в российском спорте возможность приглашать на свои внутренние чемпионаты иностранцев, но найти возможность это делать было бы здорово. Знаю, что приехать в Россию и посоревноваться с нашими спортсменами хотели бы многие», — заявил в интервью RT Захаров.

Ранее Захаров заявил, что решение завершить карьеру было обдуманным и взвешенным.